أهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية للعام 2026، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات، سرعة الانتهاء من التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يُغلق باب التسجيل غدًا الخميس الموافق 6 أغسطس 2026 في تمام الساعة السابعة مساءً، ولن يتم مد فترة التسجيل بعد هذا الموعد.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق الإلكتروني، إن باب التسجيل لا يزال مفتوحًا حتى الموعد المُعلن، مؤكدًا أن الساعة السابعة مساء غدًا الخميس هي الموعد النهائي لحجز اختبارات القدرات، وأنه لن يتم قبول أي طلبات تسجيل بعد غلق الموقع الإلكتروني، تنفيذًا للجدول الزمني المعتمد لأعمال التنسيق.

وأوضح أن التسجيل يتم حصريًا من هنا، داعيًا الطلاب إلى عدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة، تجنبًا للضغط على الموقع، وضمان الانتهاء من إجراءات التسجيل وحجز موعد أداء الاختبار في الوقت المحدد.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تواصل نشر الرسائل التوعوية والأدلة الإرشادية الخاصة باختبارات القدرات عبر منصاتها الرسمية، لمساعدة الطلاب على استكمال إجراءات التسجيل بصورة صحيحة، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الالتفات إلى أي أخبار غير رسمية تتعلق بمد فترة التسجيل.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات هي:

- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

- كليات الفنون التطبيقية.

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة العاصمة.

- كليتا التربية الفنية بجامعة العاصمة وجامعة المنيا.

- كليات علوم الرياضة.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع الطلاب بسرعة الانتهاء من التسجيل قبل الساعة السابعة مساء غدًا الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، حيث يُغلق موقع التنسيق الإلكتروني في هذا التوقيت، ولن يتم قبول أي طلبات تسجيل بعده، كما لن يتم مد فترة التسجيل.