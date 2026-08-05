مرموش بديلا في تشكيل مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نجوم الدوري الكوري، في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين ضمن استعدادات السيتي لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على فريق نجوم الدوري الكوري، عصر اليوم الأربعاء، في ثاني تجاربه التحضيرية خلال معسكره الآسيوي، الذي يخوضه الفريق من أجل رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم.

وكان مانشستر سيتي قد استهل مبارياته الودية بالتعادل أمام إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم بمدينة هونج كونج، ضمن المرحلة الأولى من استعدادات الفريق الإنجليزي.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء، في انتظار مشاركته خلال المباراة، ليكون ذلك أول ظهور له مع الفريق تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا، بعدما انضم إلى معسكر السيتي في قارة آسيا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول، ريان آيت نوري، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، تيجاني رايندرز، فيل فودين.

خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، ديفين موباما.