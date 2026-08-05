أوكرانيا تخفق في اعتراض أي صواريخ باليستية أو فرط صوتية في أحدث هجوم روسي

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأربعاء، إنه أخفق في اعتراض أي من الصواريخ الباليستية أو الفرط صوتية التي تم إطلاقها في الهجوم الذي شنته روسيا ليلة الثلاثاء- الأربعاء على منطقة كييف، مما جدد مخاوف نقص صواريخ الدفاع الجوي في البلاد

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 24 صاروخا، بعضها صواريخ باليستية من طراز "إسكندر– إم" والأخرى من طراز "إس- 400" سطح- جو معدلة للاستخدام في الهجوم الأرضي، فضلا عن أربعة صواريخ "زيركون" فرط صوتية، ولم يتم اعتراض أي منها.

ولفتت أوكرانيا إلى أنها أسقطت 98 من أصل 115 مسيرة تم إطلاقها في الهجوم.

وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه مجددا تقديم المزيد من أسلحة الدفاع الجوي للتصدي لترسانة الصواريخ الباليستية الروسية.

وقال زيلينسكي: "كان من الممكن أن يحمي اعتراض الصواريخ الباليستية أرواح من لقوا حتفهم اليوم. ومن المهم للغاية أن يدرك شركاؤنا أن التأخر في تزويدنا بها، أو عدم الرغبة في منحنا أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية، يؤدي مباشرة إلى خسائر بشرية فادحة ودمار مروع كهذا".

وأفاد الرئيس بأن 17 شخصا، على الأقل، لقوا حتفهم وأصيب 44 في الهجوم الذي شنته روسيا ليلة الثلاثاء- الأربعاء على كييف والمناطق المجاورة.