وزير الخارجية الباكستاني يحث المجتمع الدولي على الوفاء بمسئولياته تجاه حل سلمي لنزاع كشمير

حث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي وبالأخص الأمم المتحدة على القيام بدوره في ضمان احترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان والالتزامات المبرمة بموجب إطار عمل الأمم المتحدة والوفاء بمسئولياته المستحقة منذ أمد طويل من أجل حل سلمي لنزاع جامو وكشمير.

وقال نائب رئيس الوزراء في رسالة بثت عبر التلفزيون في يوم الاستحصال الذي يتم الاحتفال به اليوم، إن الهند نفذت في الخامس من أغسطس 2019 سلسلة من الأفعال الأحادية وغير القانونية في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند بشكل غير قانوني والتي سعت بها لتغيير الوضع المتنازع عليه المعترف به دوليا للإقليم وتقويض حقوق الشعب الكشميري وتطلعاته، بحسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان.

وأضاف، "تلك التصرفات هي تحد جسيم لإطار العمل الدولي الذي يحكم نزاع جامو وكشمير ويزيد أيضا الصعاب التي يواجهها شعب الإقليم".

وأوضح نائب رئيس الوزراء الذي يزور الأردن لحضور اجتماع وزاري بشأن القدس، إن شعب باكستان يحي يوم الاستحصال للإعراب عن تضامنه مع شعب جامو وكشمير الصامد الذي يواجه تحديات في مساعه للحصول على حقه الشرعي في تقرير المصير.

وقال إن باكستان مازالت تدعو الهند لوقف كل تصرفاتها التي تقوض وضع جامو وكشمير المتنازع عليه والمعترف به دوليا واتخاذ خطوات لتهيئة البيئة المناسبة لحل سلمي للنزاع.