الناتو يؤكد رصد طائرة مسيّرة بالقرب من طائرة أوكرانية في مطار لايبتسيج

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) رصد طائرة مسيّرة بالقرب من طائرة أوكرانية في مطار لايبتسيج/هاله بألمانيا خلال الليل، وذلك بعد تعليق الرحلات الجوية عقب ما وصفته الشرطة بحادث أمني.

وأفادت مصادر أمنية بأن المسيرة كانت مزودة بمواد ناسفة ومُفجر.

وجرى تحويل مسار العديد من الطائرات بما في ذلك طائرة ركاب، بعد الإبلاغ عن جسم طائر مجهول والعثور على جسم مشبوه في المطار الواقع بشرق ألمانيا.

واستؤنف العمل في الجزء الشمالي من المطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بينما لا يزال المدرج الجنوبي مغلقا في الوقت الحالي لإجراء التحقيقات.

وعُثر على الجسم المشبوه عثر عليه عند المدرج الجنوبي للمطار، حيث قامت الشرطة الاتحادية المختصة بحماية الحدود بفحصه، كما استخدمت روبوت مخصصا للتعامل مع المتفجرات.

وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين، مؤكدا أنه لا يوجد خطر مباشر في الوقت الحالي.