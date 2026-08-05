النفط يواصل التراجع مع ترقب نتائج محادثات أمريكا وإيران

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها الحاد في جلستي التداول السابقتين، مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تحرز تقدمًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتًا، أو نحو 1.2%، إلى 78.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لبرنت بأكثر من 12% منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار، أو 1.4%، إلى 74.70 دولار للبرميل، لتبلغ خسائرها منذ بداية الأسبوع نحو 11%.

وقالت قطر أمس الثلاثاء، إن الوسطاء يحرزون تقدمًا في محاولة إنهاء الحرب، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط، رغم نفي طهران وجود محادثات جارية، في تناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب وكالة «رويترز»، وصل خام برنت عند التسوية أمس الثلاثاء، إلى أقل من 80 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 13 يوليو.

وترى بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم أبحاث السوق في فيليب نوفا، أنه «على الرغم من تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية الفورية، فإن المشهد العام للإمدادات يستدعي الحذر».

وأضافت: «في حال فشل الجهود الدبلوماسية وتأثرت الإمدادات الفعلية في نهاية المطاف، فقد يكون التراجع الحالي قصير الأمد، إذ ستؤدي مستويات المخزون المحدودة إلى تفاقم تأثير أي صدمة مستقبلية في الإمدادات».

وقبل اندلاع الحرب، كان نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق، وفي شهر مارس وحده ارتفعت الأسعار بنسبة 50%.

وقال محللون من «آي.جي» في مذكرة: «يبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية هي ما إذا كانت إيران ستستمر في الإصرار على درجة من السيطرة على الممر المائي، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمسك بموقفها وترفض هذه النتيجة».

وأفاد الديوان الأميري في قطر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقشا، خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، الجهود المبذولة لتضييق الخلافات بين واشنطن وطهران وتعزيز فرص التوصل إلى «تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة».

وقالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء، نقلًا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.