استقر النجم المصري محمد صلاح على رقم القميص الذي سيرتديه مع نادي طرابزون سبور التركي، استعدادًا لبدء رحلته الجديدة في الدوري التركي، بعد اقترابه من إتمام انتقاله إلى صفوف الفريق الملقب بـ"عاصفة البحر الأسود".

وكشفت تقارير إعلامية تركية أن إدارة طرابزون سبور كانت قد جهزت القميص رقم 11 ليكون من نصيب قائد منتخب مصر، باعتباره الرقم الذي ارتبط باسم صلاح طوال سنوات تألقه مع ليفربول الإنجليزي، إلا أن اللاعب فضّل في اللحظات الأخيرة ارتداء القميص رقم 10.

ووفقًا لما ذكرته قناة HT Spor، فإن لاعب الوسط الألباني إرنست موتشي وافق على التنازل عن القميص رقم 10 لصالح محمد صلاح، في خطوة تعكس ترحيب لاعبي الفريق بالنجم المصري، بينما لم يكشف التقرير عن الرقم الجديد الذي سيرتديه موتشي خلال الموسم المقبل.

وفي الوقت نفسه، واصل نادي طرابزون سبور التمهيد للإعلان الرسمي عن الصفقة، بعدما نشر عبر حساباته الرسمية مقاطع وصورًا لمحمد صلاح خلال رحلته الجوية إلى تركيا، تمهيدًا لإتمام إجراءات التعاقد والانضمام إلى الفريق.

وأظهرت اللقطات صلاح وهو يرتدي قميص طرابزون سبور داخل الطائرة الخاصة التي أقلته إلى تركيا، في مشاهد لاقت تفاعلًا واسعًا من جماهير النادي، التي تترقب الإعلان الرسمي عن انضمام أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

ووجّه قائد منتخب مصر رسالة قصيرة إلى جماهير طرابزون سبور خلال ظهوره في الفيديو، قال فيها: "طرابزون.. هل أنتم مستعدون؟ أراكم قريبًا.. أينما كنا، فطرابزون هنا."

ومن المنتظر أن يعلن طرابزون سبور خلال الساعات المقبلة تفاصيل التعاقد مع محمد صلاح، بعد استكمال الفحوصات الطبية والتوقيع الرسمي، ليبدأ اللاعب فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية، وسط آمال كبيرة بأن يقود الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والظهور بقوة على الساحة الأوروبية.