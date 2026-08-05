حماس: ننتظر رد ملادينوف على ما تم التوافق بشأنه مع الوسطاء

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، إن الحركة ‏لازالت تنتظر ردًا رسميًا من الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، على ما تم التوافق عليه معه والوسطاء حول خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأشار نعيم، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، اليوم الأربعاء، إلى ما أبدته حركته من مسئولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها.

وأضاف: «نقدر عاليًا ما صُدر عن الوسطاء بتحميل العدو مسئولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق».

وفي وقت سابق، أكدت حماس أنها والفصائل الفلسطينية، تعاملت بمسئولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت إن «وقف إسرائيل قتل الفلسطينيين وإنهاء اعتداءاتها يمثلان المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ووضع إطار وجدول زمني للتفاهمات».