تايوان تعتزم خفض سرعة الإنترنت المحمول خلال تدريبات عسكرية

تعتزم تايوان إبطاء سرعة خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول عمدا للمرة الأولى، ضمن تدريبات هان كوانج العسكرية التي انطلقت اليوم الأربعاء وتستمر 10 أيام.

ووفقا للسلطات، سيتم إجراء اختبارين مدة كل منهما 30 دقيقة الأسبوع المقبل في شمالي ووسط تايوان، ستُقيد خلالهما سرعات اتصالات البيانات عبر الهاتف المحمول. وتضم المناطق المتأثرة نحو 70% من سكان الجزيرة.

ومن المتوقع أن تتأثر بشكل كبير خلال الاختبارين الخدمات كثيفة استهلاك البيانات، مثل مكالمات الفيديو وخدمات البث عبر الإنترنت.

لكن من المتوقع أن تستمر خدمات المكالمات الصوتية، والرسائل النصية القصيرة، وخدمات الطوارئ وغيرها من الاتصالات الأساسية في العمل بصورة طبيعية.

وتهدف التدريبات إلى اختبار قدرة الجمهور على التواصل في حال تعرض البلاد لهجوم إلكتروني أو أي أزمة كبرى أخرى.

وقال وزير الدفاع التايواني، ويلينجتون كو، أمام نواب البرلمان، اليوم الأربعاء، أن الهدف من التدريبات هو توعية الجمهور باحتمال تراجع سرعات الشبكات أثناء الطوارئ، وأن هذه السيناريوهات من بين الحالات الطارئة التي يجري التحضير للتعامل معها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أكثر من 20 ألفا من أفراد الجيش، بينهم نحو 5 آلاف من جنود الاحتياط، يشاركون في هذه التدريبات، حيث يتدربون على الدفاع عن الجزيرة في مواجهة هجوم أو حصار صيني محتمل.