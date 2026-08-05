الجامعة العربية تستضيف الاجتماع الـ21 للجنة تنسيق الشراكة العربية الإفريقية

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، الاجتماع الحادي والعشرين للجنة تنسيق الشراكة العربية الإفريقية على مستوى كبار المسئولين برئاسة مشتركة من العراق (رئاسة القمة العربية الحالية) وبوروندي (رئاسة القمة الأفريقية الحالية) وبمشاركة السعودية (رئاسة القمة العربية القادمة والدولة المضيفة للقمة العربية الإفريقية الخامسة)، والبحرين (رئاسة القمة العربية السابقة)، وأنجولا (الرئاسة السابقة للقمة الافريقية) ومصر بصفتها الرئيس الحالي للجنة الاتحاد الإفريقي للتعاون متعدد الأطراف، وذلك بمشاركة إدارة إفريقيا والتعاون العربي الإفريقي.

وبحضور الإدارات المعنية في قطاع الشئون الاقتصادية والشئون الاجتماعية وفلسطين والأراضي العربية المحتلة، والإدارات المعنية بمفوضية الاتحاد الإفريقي، والمعهد الثقافي العربي الإفريقي والمصرف العربي للتنمية في إفريقيا "الباديا"، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو".

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات في مجالات التعاون العربي الإفريقي ومتابعة توصيات القمة العربية الافريقية الرابعة التي عقدت بملابو- غينيا الاستوائية نوفمبر 2016، بالإضافة إلى الترتيب لعقد العديد من الفعاليات بمناسبة مرور 50 عاماً على تدشين الشراكة العربية الإفريقية، وقد صدر عن الاجتماع توصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما يخص الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية.