وزير الخارجية الباكستاني يصل العاصمة الأردنية للمشاركة في اجتماع وزاري بشأن القدس

وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن القدس، الذي تعقده المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في استقبال نائب رئيس الوزراء الباكستاني، لدى وصوله، سجا المجالي، مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، والسفير الباكستاني لدى الأردن الميجور جنرال متقاعد خورام سرفراز خان، إلى جانب عدد من أعضاء السفارة الباكستانية، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وخلال الزيارة، سيشارك نائب رئيس الوزراء الباكستاني في الاجتماع الوزاري، ويلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ويعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من وزراء الخارجية لبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك.