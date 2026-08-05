تقارير: إسرائيل تشدد القواعد بشأن الضربات على غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن إسرائيل شددت قواعدها بشأن الضربات ضد أعضاء حركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، يجب أن يمنح الآن موافقة مسبقة على أي ضربات ضد أعضاء حماس، ما لم يواجه الجنود تهديدا فوريا.

وقال التقرير إن القيادة السياسية في إسرائيل عدلت المبادئ التوجيهية وفقا لذلك.

وفي السابق، كانت موافقة بعض القادة كافية. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن عدد الضربات في قطاع غزة انخفض بالفعل في الأيام الأخيرة نتيجة للمتطلبات الجديدة.

وعندما سئل الجيش الإسرائيلي، أحال الاستفسارات إلى القيادة السياسية، التي لم تعلق في البداية على التقارير.

وتنص خارطة الطريق التي وضعها مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة على وقف كامل للضربات الإسرائيلية على أهداف في قطاع غزة، وتدعو أيضا إلى حماس إلى تسليم أسلحتها.

وقام بتأسيس المجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو مكلف بالإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة ونظام ما بعد الحرب في القطاع الساحلي الفلسطيني.