الأميرة البريطانية يوجيني تنجب مولودها الثالث في لشبونة

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أعلن قصر باكنجهام، الثلاثاء، أن الأميرة البريطانية يوجيني أنجبت طفلة، وهي مولودها الثالث وأول بناتها.

وأعلنت يوجيني، الابنة الصغرى للأمير السابق أندرو وزوجته السابقة سارة فيرجسون، وزوجها جاك بروكسبانك، ولادة الطفلة التي بلغ وزنها 6 أرطال و9 أونصات (3 كيلوجرامات)، وذلك يوم الاثنين في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ولم يُكشف بعد عن اسم المولودة. ولدى الزوجين ولدان هما أوجست (5 أعوام) وإرنست (3 أعوام).

وقال القصر: "أُبلغ جلالة الملك والملكة، إلى جانب أفراد آخرين من العائلة المالكة، بالخبر، وقد أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذه المناسبة".

- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يعمل بالقاهرة.