متحدث الصحة: هناك توسع وإساءة لاستخدام المضادات الحيوية في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توسع وإساءة لاستخدام المضادات الحيوية في مصر، مشددًا على ضرورة الالتزام بعدم صرفها إلا من خلال وصفة طبية.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن بعض المواطنين يتناولون المضادات الحيوية لعلاج حالات لا تحتاج إليها، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والعدوى الفيروسية، موضحًا أن هذه الممارسات تساهم في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وأشار إلى أن مصر تشهد إفراط في استخدام المضادات الحيوية فهناك من يأخذها لعلاج نزلات البرد والصداع وهي أمور من الأخطاء الشائعة، كما أن معظم الناس كانت تسارع إلى استخدام المضادات الحيوية خلال فترة جائحة كورونا بعد الإصابة بها، مشيرًا إلى أن مقاومة المضادات الحيوية أصبحت مشكلة ملحوظة على مستوى العالم.

وشدد على أن تنظيم صرف المضادات الحيوية قائم بالفعل، لكن هناك حاجة إلى التأكيد على تنظيم هذه الممارسة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حذر من التداعيات المتزايدة لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مؤكدًا على أن سوء استخدام المضادات الحيوية أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه النظم الصحية عالمياً، وقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم التعامل معه وفق أسس علمية.