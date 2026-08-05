البرازيل تخفض تمثيلها الدبلوماسي في الأرجنتين بسبب هجوم ميلي المتكرر على لولا

أعلنت الحكومة البرازيلية، الثلاثاء، أنها ستخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في الأرجنتين، بعد تجدد هجوم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ فيها إحدى الدولتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن ميلي وصف لولا بـ"اللص" ثلاث مرات منذ يوم الأحد. كما استخدم تعبيرا مماثلا في 25 يوليو خلال مؤتمر حزب السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، الذي سيكون منافسا للولا في انتخابات أكتوبر .

كما وصف ميلي قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بأنه "قمامة" خلال المؤتمر. وكان دي مورايس قد رفض طلبا من الرئيس الأرجنتيني لزيارة الرئيس السابق جايير بولسونارو، الخاضع للإقامة الجبرية خلال تنفيذ حكم بالسجن لمدة 27 عاما لإدانته بمحاولة انقلاب.

ولم يعلق الرئيس البرازيلي على تصريحات ميلي، بينما تشهد العلاقة بين الزعيمين توترا منذ تولي الرئيس الأرجنتيني منصبه في ديسمبر 2023.