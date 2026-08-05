الإعلان عن القبض على شخص كانت بحوزته ذخيرة في محيط ملعب ترامب للجولف

ألقت السلطات القبض على رجل كان يحمل ذخيرة، ويعتقد أنه كان يراقب الترتيبات الأمنية في ملعب الجولف التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرب من مدينة لوس أنجليس يوم الأحد.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس إن الرجل كان يلتقط صورا ومقاطع فيديو، وكان يحمل في جيبه مخزن ذخيرة يتسع لـ16 طلقة، بالإضافة إلى ذخيرة. كما عثرت الشرطة على مسدس محشو بالذخيرة داخل سيارته.

وأعلنت إدارة الشرطة عن اعتقاله يوم الثلاثاء، بينما كان الرئيس ترامب يستعد للوصول إلى ناديه للجولف خارج مدينة لوس أنجليس لحضور حفل عشاء لجمع التبرعات.

وأُلقي القبض على الرجل /38 عاما/ بتهمة حمل سلاح ناري مخف وحيازة ذخيرة محظورة.

وفتشت قوات إنفاذ القانون منزله يوم الاثنين، حيث عثرت على كمية كبيرة من الأسلحة النارية ومخازن الذخيرة والذخائر، إضافة إلى دروع واقية ودفاتر تحتوي على "عبارات مثيرة للقلق".

وأكدت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس أنه "لا يوجد أي تهديد موثوق لمجتمعاتنا".

وكانت هيئة محلفين قد أدانت في عام 2025 رجلا بمحاولة اغتيال ترامب في ناديه بولاية فلوريدا.