قتيل و12 جريحا في هجوم صاروخي باليستي روسي على كييف

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأصيب 12 آخرون بعدما شنت روسيا هجوما صاروخيا باليستيا خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت الإدارة العسكرية للمدينة إن أضرارا سُجلت في سبع مناطق على الأقل في أنحاء كييف. وأوضحت أن امرأة لقيت حتفها، بينما أُصيب ما لا يقل عن 12 شخصا.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إنه تم إنقاذ شخصين من تحت أنقاض مستودع انهار جراء الهجوم، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط مخاوف من وجود أشخاص آخرين عالقين تحت الركام.

وأضاف كليتشكو أن الضربات والأضرار سجلت في أنحاء المدينة، وأن حرائق اندلعت في مواقع عدة، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي كانت تتصدى للهجوم.

وحذرت كييف مرارا من تناقص مخزونها من الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت"، التي تستخدم للتصدي للهجمات الصاروخية الباليستية.