التشيك: انقضاء موعد تقديم قوائم المرشحين لانتخابات المجالس البلدية ومجلس الشيوخ المقررة في أكتوبر

انقضى الموعد النهائي لتقديم قوائم المرشحين لانتخابات المجالس البلدية ومجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في أكتوبر، بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وكان على الأحزاب السياسية والحركات والائتلافات والمرشحين المستقلين الذين يسعون للحصول على مقاعد في المجالس المحلية أو مجلس الشيوخ تقديم ترشيحاتهم حتى الساعة الرابعة مساء أمس الثلاثاء إلى السلطات البلدية المختصة، حسب إذاعة براغ اليوم الأربعاء.

وستتحقق السلطات الانتخابية الآن من استيفاء قوائم المرشحين لجميع المتطلبات القانونية وستطلب من المرشحين، إذا لزم الأمر، تصحيح أي قصور. وسيتم اتخاذ قرارات نهائية للتسجيل بحلول 21 أغسطس، لمرشحي مجلس الشيوخ و22 من الشهر ذاته لمرشحي المجالس البلدية.

وسيتم إجراء انتخابات البلدية بمختلف أنحاء البلاد يومي التاسع والعاشر من أكتوبر، بالإضافة إلى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في 27 دائرة انتخابية.