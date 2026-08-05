ضبط 3 من كبار مهربي البشر في عملية أمنية دولية

نجح محققون في توجيه ضربة لشبكات تهريب بشر دولية خلال عملية مشتركة نفذتها عدة نيابات عامة.

وأعلنت الشرطة الألمانية الاتحادية في ميونخ اليوم الأربعاء تنفيذ 3 مذكرات توقيف.

وبحسب البيانات، يواجه المتهمون عدة اتهامات، من بينها تهريب مئات اللاجئين من سوريا على وجه الخصوص عبر رحلات بحرية خطرة انطلق بعضها من ليبيا مرورا بالبحر المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ثم إلى ألمانيا.

وأضافت الشرطة أن العملية، التي لا تزال مستمرة، شملت تفتيش 6 مواقع في منطقة زاربروكن، بينها مستودع يشتبه في ارتباطه بأنشطة شبكة التهريب.

ويشتبه في أن المتهمين ينتمون إلى شبكة إجرامية دولية لها صلات بليبيا وبإحدى الميليشيات الناشطة هناك. وكان الأشخاص الذين تم تهريبهم يدفعون مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 10 آلاف يورو للمهربين. كما عثر بحوزة بعض المشتبه بهم على عملات مزيفة.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به الرئيسي، الذي ألقي القبض عليه، يبلغ من العمر 26 عاما. كما أوقفت السلطات في صربيا مهربا بارزا يبلغ 31 عاما، إضافة إلى مشتبه به آخر يبلغ 32 عاما.

وأضافت الشرطة، أن الرجل البالغ 31 عاما عضو في عشيرة "ساراوي"، وهي منظمة معروفة تنشط في تهريب البشر على المستوى الدولي، ويشتبه في أنه هرّب 152 مهاجرا عبر ما يعرف بطريق البلقان. وذكرت الشرطة أن التحقيقات، التي أجري جزء منها بشكل سري، مستمرة منذ عام 2022.