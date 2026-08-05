الشرطة الألمانية تحقق بشأن جسم مشبوه عثر عليه في مطار لايبتسيش

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تحقق الشرطة الألمانية بشأن جسم مشبوه عثر عليه بالقرب من أحد المدارج في مطار ‌لايبتسيش/هاله، اليوم الأربعاء، عقب حادث أمني وقع خلال الليل أدى إلى تعطيل العمليات مؤقتا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن مدرج المطار الجنوبي، الذي يعد مركزا ⁠رئيسيا لمجموعة دي.إتش.إل للخدمات اللوجستية، ظل مغلقا في حين كان متخصصون يفحصون الجسم باستخدام تقنيات التخلص من المتفجرات، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

كما تحقق السلطات في تقارير تفيد بوجود جسم طائر مجهول الهوية قد يكون له صلة بالحادث.

وأضاف المتحدث أن عدة طائرات، بما في ‌ذلك ⁠رحلة ركاب، تم تحويل مسارها خلال الليل، لكن العمليات عادت إلى طبيعتها في الصباح.

وتتخذ المطارات الألمانية إجراءات استنفار قصوى بعد سلسلة ⁠من عمليات التحليق غير المصرح بها لطائرات بدون طيار "درونز" فوق مواقع تضم منشآت عسكرية ومحطات طاقة ⁠وموانئ بحرية وشركات لوجستية.

وحذرت الشرطة الاتحادية الألمانية من أن عمليات التحليق هذه ⁠ربما تكون من تدبير عملاء لروسيا.

ونفت روسيا أي تورط في هذه الحوادث.