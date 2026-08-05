مقتل 15 شخصا على الأقل في هجوم روسي على كييف والمنطقة المحيطة

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قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن 15 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب العشرات بعدما شنت روسيا هجوما صاروخيا باليستيا خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة.

وذكر جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني أن 14 شخصا قتلوا في منطقة كييف الكبرى بينما قتل شخص واحد في العاصمة.

وقالت الإدارة العسكرية بالمدينة إن أضرارا سُجلت في سبع مناطق على الأقل في أنحاء كييف.

وأشارت وسائل الإعلام إلى اندلاع عدة حرائق كبيرة بينما دُمرت مستودعات وقُصف مبنى سكني من 20 طابقا.

وقالت أجهزة الطوارئ إن مستودعات قصفت أيضا في المقاطعات المحيطة بروفاري وفاستيف وبوتشا.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية عمليات القصف بأنها هجوم واسع النطاق باستخدام أسلحة دقيقة ضد مراكز لوجيستية وتوزيع للإمدادات العسكرية.