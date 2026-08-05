تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية و14 سفينة تابعة للصين حول أراضيها

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رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 21 طائرة عسكرية وتسع سفن حربية وخمس سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الثلاثاء والسادسة صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن 17 من طائرات جيش التحرير الشعبي الـ21، عبرت خط الوسط في مضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي.

ورصدت تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 33 مرة وسفنا 47 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل.