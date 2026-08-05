وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التونسي جهود مصر لخفض التصعيد

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس، المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأكد الوزيران خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية والشعبية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيدين بما تشهده العلاقات المصرية التونسية من تطور ملحوظ في مختلف المجالات.

كما ثمّنا النتائج التي أسفرت عنها الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي انعقدت بالقاهرة في سبتمبر الماضي، مؤكدين أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها والبناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي، أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التونسي على التحركات والاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، مؤكدًا الموقف المصري الداعي إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنفيذ كافة استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة، بما يشمل استكمال تنفيذ المرحلة الأولى، وضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وصولًا إلى تنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أشاد الوزير عبد العاطي بمخرجات اجتماع وزراء خارجية آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، الذي استضافته القاهرة في 21 مايو الماضي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على دورية انعقاد الآلية، باعتبارها إطارًا مهمًا لتنسيق مواقف دول الجوار، ودعم وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها.