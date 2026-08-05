تمكن عمال إيطاليون من استعادة تذكرة يانصيب بقيمة مليون يورو بعد غربلة أكياس القمامة لساعات، وإعادتها إلى المالكة المحظوظة التي كانت قد القت بالتذكرة بعد أن افترضت خطأ أنها لم تفز، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء.

وتركَت المرأة، القادمة من بلدة بيتونتو جنوب شرقي إيطاليا، التذكرة في منافذ بيع اليانصيب لأنها سجلت على أنها "غير قابلة للصرف"، حسبما أفادت وكالة الأنباء أنسا، نقلا عن خدمة جمع النفايات المحلية.

ومع ذلك، كان ذلك بسبب المبلغ الكبير الفائز به - حيث أن جائزة المليون يورو مبلغ كبير جدا لا يمكن صرفه مباشرة في منفذ البيع، حسبما قال رئيس شركة إدارة النفايات "إس إيه إن بي"، روبرتو نيكولا توسكانو، لوكالة أنسا.

وقال إنه لم تدرك العائلة قيمة التذكرة إلا بعد عودتهم إلى المنزل.

وبحلول ذلك الوقت، كانت التذكرة قد انتهت بالفعل في القمامة.

وقال توسكانو إن موظفيه قضوا بعد ذلك ساعات في غربلة محتويات شاحنة نفايات في مرفق للفرز بعد أن تتبعوا مسار القمامة التي تم جمعها من منفذ بيع اليانصيب.

وفي حوالي الساعة 5:30 صباحا، اكتشف أحد الموظفين أخيرا التذكرة، التي كانت لا تزال سليمة، في كيس قمامة ممزق بين العديد من تذاكر اليانصيب التالفة.

وقال توسكانو لوكالة أنسا:"هناك شيء رائع في هذه القصة".