يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا شديد الحرارة رطبا على أغلب الأنحاء وحارا رطبا على مناطق من السواحل الشمالية نهارا، وطقسا مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة احيانا على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأيضا يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1 متر و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة خليج السويس مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 متر و3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الجديدة 35 24

6 اكتوبر 36 24

بنها 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 35 24

بلطيم 33 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 24

دمياط 31 24

بورسعيد 32 26

الاسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 34 24

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 25

كاترين 33 22

الطور 37 27

طابا 37 26

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 39 29

الاسكندرية 32 23

العلمين 31 23

مطروح 30 24

السلوم 32 24

سيوة 37 23

رأس غارب 38 29

سفاجا 40 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 40 30

حلايب 36 29

أبو رماد 39 28

مرسى حميرة 39 27

أبرق 40 27

جبل علبة 39 28

رأس حدربة 36 28

الفيوم 36 25

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 40 26

قنا 44 28

الأقصر 42 28

أسوان 43 30

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 42 27