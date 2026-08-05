الحكومة اليابانية تعتزم اعتماد خطة لخفض ضريبة الاستهلاك بعد ظهر اليوم الأربعاء

تعتزم الحكومة اليابانية اتخاذ قرار، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بشأن خطة لخفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين، اعتبارا من أبريل المقبل، ضمن إجراءاتها لمواجهة التضخم.

وحظيت هذه الخطة بموافقة رسمية من جانب المجلس العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وهو هيئة صنع القرار في الحزب، خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (جيجي برس).

ومن المقرر أن يعقد الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، اجتماعا لمسؤولي الشؤون السياسية في وقت لاحق اليوم الأربعاء لاستكمال الإجراءات داخل الائتلاف الحاكم بشأن خطة خفض الضريبة، تمهيدا لإقرارها من جانب حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي.

وخلال اجتماع صباح اليوم الأربعاء، أقر المجلس العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الخطة بالإجماع من جانب الأعضاء الحاضرين، رغم أن بعض المشاركين دعوا إلى توضيح الموارد المالية اللازمة لتمويل هذا الإجراء.