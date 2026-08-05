وزيرة الاقتصاد الألمانية تستبعد حدوث انخفاض ملموس في أسعار الكهرباء قبل ثلاثينيات القرن الحالي

توقعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه انخفاض أسعار الكهرباء في ألمانيا على المدى المتوسط.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لن نشهد انخفاضا ملموسا في أسعار الكهرباء إلا بحلول ثلاثينيات القرن الحالي".

وتسعى الوزيرة إلى جعل التحول في مجال الطاقة أكثر كفاءة من حيث التكلفة. وكان مجلس الوزراء الألماني قد أطلق إصلاحا لقانون مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب حزمة خاصة بشبكات الكهرباء.

كما رفضت رايشه الانتقادات التي تقول إن خطط الإصلاح ستؤدي إلى إبطاء التحول في مجال الطاقة، وقالت: "تنفق الحكومة الألمانية حاليا 17 مليار يورو على دعم قانون مصادر الطاقة المتجددة، والاتجاه تصاعدي".

وأوضحت الوزيرة أن الأعباء على الموازنة الألمانية ستواصل الارتفاع من دون تنفيذ الإصلاحات، وقالت: "هدفي هو مزيد من الاعتماد على السوق وتقليل الدعم الدائم".

وأضافت رايشه: "آخذ الانتقادات الصادرة من القطاع على محمل الجد. وفي الوقت نفسه، يتيح هذا القانون الكثير من فرص الاستثمار ويوفر بيئة استثمارية مستقرة إلى حد يجعل كثيرا من أوجه الانتقاد غير مفهومة".