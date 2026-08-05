اليونان: تحسن الأوضاع بشأن حريق غابات في منطقة أتيكا

أعلن رجال الإطفاء اليونانيون تحسن الظروف اليوم الأربعاء بشأن حريق غابات ضخم اندلع في منطقة أتيكا غرب اليونان، والذي اندلع في منطقة فيوتيا المجاورة في 31 يوليو الماضي ، قبل انتشاره إلى منطقة أتيكا، على الرغم من أن أطقم الإطفاء ظلت في حالة تأهب قصوى تحسبا لاندلاع حرائق.

وقالت خدمة الإطفاء إن رجال الإطفاء عملوا طوال الليل لاحتواء الحرائق وإخماد البؤر الساخنة المشتعلة، والتي تراجع عددها، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء.

واستأنفت أربع مروحيات إسقاط المياه مع بزوغ الفجر لدعم جهود مكافحة الحرائق، بينما واصلت الطواقم الأرضية العمل في جميع أنحاء منطقة الحريق لمنع تجدد اندلاع النيران.

وتسابق رجال الإطفاء غرب العاصمة اليونانية ،أثينا، للاستفادة من هدوء الرياح أمس الثلاثاء، محاولين تعزيز خطوط الاحتواء مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من عودة الهبات الأقوى ودرجات الحرارة المرتفعة في الأيام القادمة.