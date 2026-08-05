ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى كوريا الجنوبية

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء ارتفاع احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي يوليو بفضل إصدار سندات تثبيت سعر الصرف.

وذكر البنك أن احتياطيات كوريا الجنوبية من العملات الأجنبية بلغت بنهاية الشهر الماضي 95ر427 مليار دولار، بزيادة قدرها 590 مليون دولار عن الشهر السابق، بعد ارتفاعها بمقدار 370 مليون دولار على أساس شهري في يونيو الماضي.

وعزا البنك المركزي الزيادة الشهرية إلى إصدار سندات تثبيت سعر الصرف وارتفاع قيمة الودائع الأجنبية المقومة بالدولار في ظل تدابير استقرار السوق.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى انخفاض قيمة الاحتياطيات من الأوراق المالية الأجنبية، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، بمقدار 340 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 01ر380 مليار دولار في نهاية يوليو لتمثل حوالي 8ر88% من إجمالي احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

في الوقت نفسه ارتفعت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 860 مليون دولار لتصل إلى 13ر23 مليار دولار، في حين ارتفعت حقوق السحب الخاصة لكوريا الجنوبية لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 60 مليون دولار لتصل إلى 7ر15 مليار دولار.

وظلت قيمة احتياطيات السبائك الذهبية دون تغيير عند مستوى 79ر4 مليار دولار.

واحتلت كوريا الجنوبية المركز العاشر عالميا من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية يونيو صعودا من المركز الثالث عشر الذي كانت تحتله في الشهر السابق، في حين تصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان وسويسرا وروسيا والهند، وفقا لبنك كوريا الجنوبية المركزي.