قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، حبس "م.ع.م"، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل والده والشروع في قتل والدته وشقيقه "الطفل" بإصابهما داخل الشقة محل سكنهم في منطقة الإبراهيمية، بنطاق حي وسط.

وتلقت النيابة العامة، الأربعاء، تحريات المباحث الجنائية، ونتائج تحليل المخدرات، وتقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة، والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وتقرير الطب الشرعي، واستمعت لأقوال شهود العيان.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بمقتل شخص على يد نجله، وإصابة 2 من أفراد أسرته، داخل الشقة محل سكنهم في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أن جثمان الأب مُسجىَ على الأرض، غارق في الدماء، إثر تعرضه لعدة طعنات نافذة، بينما الأم وأحد أبنائها مصابين، وأن الابن الآخر وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب الخلافات الأسرية.

وكشفت التحريات المبدئية، وأقوال الجيران، أن المتهم يتعاطي مخدر "الآيس والهيروين"، ما يجعله في حالة هلوسة، وقام بطعن والده أثناء جلوسه على أريكة داخل الشقة محل سكنهم، ثم طعن والدته وشقيقه، وذلك إثر وقوع مشاجرة بين المتهم وأسرته.

تم نقل المصاببن إلى المستشفى الأميري الجامعي لاسعافهما، ووضع الأم بغرفة العناية المركزة، وإيداع الجثة المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.