شعبة السيارات عن تصنيع الهيكل محليا: يساهم في سد الفجوة بين العرض والطلب

قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنَّ الدولة تشهد حاليًّا نهضة صناعية غير مسبوقة بما يدفع عجلة صناعة وتجميع السيارات والصناعات المغذية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الأربعاء، أنّ هذا الأمر يمثل دافعًا قويًّا لسد الفجوة بين العرض والطلب القائمة منذ سنوات، والتي تسببت في ظاهرة الأوفر برايس.



ونوه بأن هذا المسار سيقود إلى تخطي نسبة 45% كمكون محلي وهي النسبة المتعارف عليها دوليًّا، موضحًا أن الصناعات المعذية تشكل دافعًا كبيرًا لتشجيع بدء صناعات أخرى سواء برأس مال مصري أو أجنبي.



ولفت إلى هناك محفزات للاستثمار في مصر بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي ومقومات تتمثل في الموقع الجغرافي والسياسي والأمني، بما يشجع على استقطاب استثمارات خارجية.



ولفت إلى أنّ الاستثمار المادي لا يقل أهمية عن اجتذاب خبرات أجنبية في هذا المجال، بما يثقل خبرات المصنعين في مصر بهذا المجال، لا سيما أن أصحاب هذه الخبرات يسبقون في مسألة التصنيع والتجميع.



وسبق أن عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر برئاسة المهندس هاني عازر، وبحضور الدكتور محمد سعد ممثل المجلس، لبحث الخطوات التنفيذية لزيادة المكون المحلي بصناعة السيارات وتصنيع هيكل السيارات بالكامل محلياً.



واستعرض اللقاء محاور الدراسة التي أعدها المجلس بهدف مضاعفة إنتاج السيارات في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعميق التصنيع المحلي لمكونات السيارات، خاصة الأجزاء المعدنية وهيكل السيارة، بما يعزز تنافسية الصناعة ويدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.