أعلن المخرج والمنتج مجدى الهوارى انتهاء تصوير عدد من حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، والذى يروى بشكل منفصل متصل قصص عدد من الجرائم المروعة التى شهدها المجتمع المصرى خلال السنوات الماضية.

المسلسل مأخوذ عن برنامج «القصة الكاملة» الذى يقدمه الإعلامى سامح سند،س عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وعلى مدى سنوات، سرد حكايات مجموعة من الجرائم البشعة التى دارت أحداثها سواء داخل مصر أو خارجها.

مسلسل «القصة الكاملة» يتكون الموسم الأول له من 5 حكايات، كل حكاية يتم سردها فى 3 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وتم الانتهاء فعليًا من تصوير حكاية «لعبة جهنم» التى يقوم ببطولتها محمد فراج ومراد مكرم، وكتب لها السيناريو والحوار نجلاء الحدينى وأخرجها إسلام خيرى. وتحكى قصة أول جريمة متعلقة بالدارك ويب، والتى راح ضحيتها طفل فى شبرا بعد أن تم تقطيع أحشائه وتصوير الجريمة بغرض بيعها على الدارك ويب، كما تم الانتهاء من تصوير حكاية «ما لم يحكى عن بنى مزار»، والتى كتب لها السيناريو الحوار هانى سرحان وأخرجها أحمد نادر جلال، ويشارك فى بطولتها كل من أحمد عبدالوهاب وأحمد عبدالحميد وخالد الصاوى ومراد مكرم وصفاء الطوخى وعارفة عبدالرسول وميشيل ميلاد، ويتم فيها عرض تفاصيل وأسرار جريمة مجزرة بنى مزار الشهيرة فى محافظة المنيا، والتى جرت أحداثها عام 2005 وخلفت وراءها عدد من الضحايا الذين تم التمثيل بجثثهم، وتحولت وقتها إلى قضية رأى عام من شدة بشاعتها وعدم التوصل إلى القاتل الفعلى فيها وما زالت حتى وقتنا هذا تنطوى على ألغاز.

وثالث الحكايات التى تم الإعلان عنها هى حكاية «شياطين المرج»، والتى يكتب لها السيناريو والحوار محمد صلاح العزب وإخراج مريم أبوعوف، ولم يتم الإفصاح رسميًا عن قصتها الحقيقية، إلا أن الشروق علمت من مصادر مطلعة أنها تروى قصة الجريمة البشعة التى دارت فى المرج عندما أقدمت أم على قتل أطفالها وتصويرهم بواعز من زوجها وزوجته الثانية، ثم قاموا لاحقًا بتعذيب الزوجة الأولى الى أن أصيبت بالعمى، وتم كشف الجريمة بالكامل عندما اقدمت هذه السيدة على حكى ما حدث لجارتها وقامت الأخيرة بإبلاغ الشرطة.

كما تم الإعلان عن حكاية أخرى من كتابة السيناريست عبدالرحيم كمال وتحمل اسم «تخطيط أبالسة»، وما زالت فى مرحلة التحضير، وتتناول قصة مقتل مدرسة فى أسيوط، وما زال الغموض يحيط بمقتلها.

وحاليًا تواصل الفنانة صبا مبارك بالاشتراك مع الفنان محمد على رزق تصوير حكاية «السوبر ماركت»، والتى كتب لها السيناريو والحوار عمرو سمير عاطف، ويخرجها محمود عبدالتواب، وتروى حكاية جريمة مروعة جرت أحداثها فى التسعينيات، وكان السبب فى كشف كل ملابساتها وجود دليل فى سوبر ماركت بإحدى المناطق البعيدة.

هذا وقد أعلن صناع العمل اختيار الفنان باسم سمرة راويًا للأحداث والحكايات بصوته وليس كبطلًا مشاركًا فيها، نظرًا لأن صوته يناسب طبيعة الأحداث وروايتها.