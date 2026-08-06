سفيرة البحرين: زيارة الملك حمد بن عيسى إلى مصر تعزز العلاقات بين البلدين

أكدت السفيرة فوزية عبد الله زينل، سفيرة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى مصر، وما شهدته من مباحثات وقمة أخوية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جسدت عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وعكست الإرادة المشتركة للقيادتين الحكيمتين في مواصلة الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية البحرينية المصرية إلى آفاق أكثر رحابة.

وقالت زينل إن القمة البحرينية المصرية تأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة من التنسيق والتشاور الوثيق بين القيادتين، مؤكدةً مجددًا تطابق الرؤى إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، وحرص البلدين على مواصلة العمل المشترك بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويخدم المصالح العليا للأمة العربية.

وأضافت زينل أن المباحثات التي عقدها الملك مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي عكست مستوى الثقة المتبادلة والتفاهم العميق الذي يميز العلاقات البحرينية المصرية، وأسفرت عن تأكيد الجانبين أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية، بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين، ويحقق الخير والازدهار للشعبين الشقيقين.

وأشارت السفيرة البحرينية إلى أن ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة يبرز أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البحرين ومصر، انطلاقًا من دورهما المحوري في دعم العمل العربي المشترك، وترسيخ مبادئ الحوار والحلول السلمية، والحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

وأكدت أن العلاقات البحرينية المصرية، بفضل الرعاية الكريمة من الملك حمد بن عيسى والرئيس السيسي، تشهد تطورًا متواصلًا على مختلف المستويات، وأصبحت نموذجًا للعلاقات العربية القائمة على الاحترام المتبادل، ووحدة المصير، وتوافق الرؤى، والشراكة الفاعلة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

واختتمت السفيرة فوزية عبد الله زينل بالتأكيد على أن زيارة ملك البحرين إلى مصر تمثل خطوة جديدة في مسيرة العلاقات البحرينية المصرية.