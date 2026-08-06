قال الفنان وائل جسار عن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول تصريحاته جاء نتيجة اجتزاء حديثه، مشيرًا إلى أنه فوجئ بتصدره “التريند” في مصر رغم أن تصريحاته كانت واضحة ولم تحمل أي إساءة لأي فنان.

وأوضح "جسار" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس، أمس الأربعاء، أنه خلال لقاء إعلامي أخير، سُئل عن أحد الفنانين، فأجاب بأنه لا يعرفه، وأن ذلك ليس تقليلًا من قيمته أو من مسيرته الغنائية، مضيفًا: “وقلت فيه ناس كتير متعرفنيش”.

وشدد على أنه لم يتحدث عن الفنان عمرو دياب إلا بكل تقدير، قائلاً: “عمرو دياب أخويا وحبيبي، وأنا لم أقل إلا كل خير عنه، ده تاريخ عريق في الفن، وبيقدم فنًا جميلًا ونظيفًا بنسمعه وكل الأجيال بتسمعه”.

وتابع أن حديثه كان عن ما وصفه بـ”الفن الهابط” والكلمات التي لا ترتقي بالمستوى الفني، مشيرًا إلى أنه عندما سُئل عن إمكانية غناء أغنية مثل "يا فراولة"، قال إن هذا اللون لا يناسبه ولا يعرف كيف يؤديه، مضيفًا: “يمكن عمرو بارع فيه”، معتبرًا أن تصريحه فُهم بشكل خاطئ.

وأكد على أنه يتحدث بدافع الحرص على مستقبل الأغنية، وهو يحب ويقدر جميع الفنانين، لكنه يفضل الفن الذي يحمل رسالة حقيقية، وليس الأعمال التي تعتمد فقط على تحقيق “التريند”، قائلاً: “إحنا تربينا على أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووديع الصافي وفيروز”.

ونفى وجود أي غيرة من أي فنان، مضيفًا: “أنا بحالي، ومش عارف ليه الهجوم”، منتقدًا اجتزاء التصريحات، بقوله: “بياخدوا أول جملة والتانية ميسمعوهاش، وده مش حلو، ومن المعيب إن نثبت اتهام على حد مش قايل حاجة غلط أو بيرمي هجومه على شخص معين”.

وأكد حبه الكبير للجمهور المصري، قائلاً: “المصريين بيحبوني وأنا بعشقهم”، كاشفًا عن أحدث أعماله الفنية، موضحًا أنه طرح مؤخرًا أغنية “لحظة”، وهي أغنية خاصة بأحد المشروعات العقارية، مشيرًا إلى أنه تقرر طرحها في الأسواق.

ولفت إلى أنه يستعد خلال 10 إلى 15 يومًا لطرح أغنية رومانسية مصرية جديدة بعنوان “نص الليل” من ألحان أحمد زعيم، مشيرًا إلى أن تعاونهما أثمر عن عدد من الأغنيات الناجحة، كان آخرها أغنية “كل وعد”.

ووجه رسالة إلى بلده لبنان، متمنيًا لها السلام والاستقرار، وقال: “أتمنى السلام لبلدي الغالي لبنان، العزيز على قلب كل عربي، لبنان الجميل بناسه وطبيعته ومناخه وثقافته وحضارته، وإن شاء الله لبنان مش هيقع طول ما فيه شباب جدعان”.

وكانت المداخلة الهاتفية للفنان وائل جسار مع الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامج "90 دقيقة" أثارت جدلاً بعد أن سألته عن رأيه في تجربة الفنان أمير عيد وفرقة كايروكي، ليرد بأنه لا يعرفه وأن هذا ليس تقليلاً من شأنه.