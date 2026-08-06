قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن الادعاءات التي تزعم أن مرض السرطان عبارة عن فطر ويمكن علاجه باستخدام بيكربونات الصوديوم هي قديمة تعود إلى سبعينيات أو ثمانينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن طبيبًا إيطاليًا سبق أن روج لهذه الأفكار وتم التعامل معه من قبل السلطات الصحية في إيطاليا، وتوقف عن ممارسة المهنة.

وأضاف "أمين" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن هذه الادعاءات عادت للظهور بسبب وجود متابعين ومؤيدين لها، مشيرًا إلى أن بيكربونات الصوديوم مادة قلوية تؤثر على معدلات الحموضة في الجسم، وقد تسبب مشكلات صحية خاصة بالمعدة والأمعاء.

وتابع أنه حتى لو ادعى شخص أن السرطان يعالج بالماء فقط، والماء لا يضر، سيكونون ضده، لأن القضية ليست في المادة نفسها، ولكن في نشر معلومات صحية غير موثوقة قد تدفع المرضى إلى ترك العلاج.

وأكد على أن نشر مثل هذه المعلومات يمثل خطورة على المرضى، خاصة عندما تصدر عن أشخاص غير مصرح لهم بمزاولة المهنة، لافتًا إلى أن النقابة تقدمت ببلاغات إلى النائب العام والجهات المختصة بشأن هذه الواقعة.

وشدد على أن تقديم معلومات طبية غير صحيحة من أشخاص غير مختصين أمر لا يمكن السماح به، والنقابة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات مشابهة، سواء داخل مصر أو خارجها، حفاظًا على صحة المواطنين.

وكانت النقابة العامة للأطباء أعلنت اتخاذ إجراءات عاجلة عقب علمها بتنظيم دورة تدريبية في الجونة خلال شهر نوفمبر المقبل، تقدمها سيدة أسترالية تدعى باربرا أونيل، رغم عدم حصولها على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في مصر، فضلًا عن صدور قرار بمنعها مدى الحياة من تقديم أي خدمات أو نصائح صحية في أستراليا، عقب تحقيق رسمي انتهى إلى اتهامها بترويج ادعاءات ومعلومات صحية مثيرة للجدل لا تتوافق مع الأسس العلمية المعتمدة.