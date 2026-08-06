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يستأنف مسرح «الميكروتياترو» نشاطه بعروض شهر أغسطس، بداية من اليوم وحتى 8 أغسطس الجاري، تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون.

ويقدم المسرح برنامجًا متنوعًا يجمع بين التجارب الشبابية والرؤى الإبداعية المختلفة، في محاولة لفتح مساحة جديدة أمام المواهب المسرحية الصاعدة.

ويبدأ استقبال الجمهور في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على أن تنطلق العروض في السابعة مساءً. ويضم البرنامج 5 عروض مسرحية قصيرة تتناول موضوعات إنسانية واجتماعية بمعالجات مختلفة.

وتشمل قائمة العروض:

«قاعة الانتظار»، تأليف عبدالرحمن عاطف، وإخراج حسين عبده.

«Low Battery»، تأليف آندي وأليس إيهاب ومصطفى كاجو، وإخراج تغريد عبدالرحمن.

«عرض وطلب»، تأليف جاسمين ماجد، وإخراج رحمة محمد.

«لحظة رجوع»، تأليف وإخراج جمال عبدالناصر.

ويُختتم البرنامج بالعرض الإسباني «السؤال الأخير»، تأليف نانشو نوبو، وإخراج شادي عليوة، استمرارًا لسلسلة العروض الإسبانية التي يقدمها المسرح.

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص أكاديمية الفنون على دعم التجارب المسرحية المختلفة، ومنح الشباب فرصة حقيقية لعرض أعمالهم والتواصل مع الجمهور، بما يسهم في تنشيط الحركة المسرحية وخلق أجيال جديدة من المبدعين.