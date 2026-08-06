بن أمبروز يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس النواب عن الدائرة الثانية في ميشيجان

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فاز بن أمبروز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الانتخابية الثانية في ولاية ميشيجان.