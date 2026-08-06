استمرار الأسهم الأمريكية بالقرب من مستوياتها القياسية في ختام التعاملات

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع بسيط لتظل بالقرب من أعلى مستويات على الإطلاق التي سجلتها أمس، في حين استقرت أسعار النفط بعد تراجعها بشدة أمس.

شهدت وول ستريت تداولات متقلبة عقب يومين من المكاسب الكبيرة التي منحت الأسبوع الحالي وشهر أغسطس بداية قوية، إلا أن أسهم العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى تراجعت، مما أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض السوق.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 97ر12 نقطة أي بنسبة 2ر0% إلى 55ر7723 نقطة، بعد أن أمضى أغلب تعاملات اليوم مرتفعا بعد وصوله أمس إلى مستوى قياسي جديد. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 24ر263 نقاط أي بنسبة 5ر0% إلى 12ر54349 مسجلا رقما قياسيا جديدا بعد تسجيله رقمين قياسيين في اليومين الماضيين. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 55ر221 نقطة أي بنسبة 8ر0% إلى 44ر26363 نقطة. وتأثر المؤشر بتراجع شركات التكنولوجيا الكبرى ومنها سهم ألفابت مالكة جوجل بنسبة 4% ومايكروسوفت بنسبة 1ر1%.

وقال مارك هاكيت، كبير محللي السوق في شركة نيشن وايد، في تقرير ، إن "الزنبرك المضغوط الذي انتظره المستثمرون انطلق أخيرا، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا قياسيا لأول مرة منذ شهرين".

وتشهد سوق الأوراق المالية انتعاشا ملحوظا مع اقتراب نهاية جولة إعلان التقارير ربع السنوية للشركات الأمريكية التي حققت مكاسب إجمالية كبيرة. وأعلنت ثلاثة أرباع الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نتائجها حتى الآن، وتتوقع وول ستريت نموا في الأرباح بنسبة 50% عند اكتمال إعلان النتائج.