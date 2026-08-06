النمسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها للمرة الثانية خلال 24 ساعة بـ412 درجة

سجلت النمسا أعلى درجة حرارة في تاريخها للمرة الثانية في غضون 24 ساعة، حيث بلغت درجات الحرارة في دويتش ألتنبرج في ولاية النمسا السفلى الشرقية 2ر41 درجة مئوية، حسبما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية "جيوسفيرا أوستريا" اليوم الأربعاء، استنادا إلى أرقام أولية.

وتجاوزت القراءة درجة الحرارة المسجلة أمس الثلاثاء في ضواحي فيينا والتي بلغت 41 درجة مئوية. ولا يتوقع خبراء الأرصاد الجوية تحسنا في شرق البلاد حتى بعد غد الجمعة، بينما من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الغرب إلى ما دون 30 درجة غدا الخميس.

وتتسبب الحرارة الشديدة والجفاف في الضغط على زراعة الحبوب. ومن المتوقع أن يكون الحصاد أقل بكثير، وفقا لتقييم أجرته منظمة السوق الزراعية النمساوية.