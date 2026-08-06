 وزير الداخلية الألماني: العثور على طائرة مسيرة محملة بمتفجرات في مطار لايبتسيج يمثل سيناريو لهجوم هجين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الداخلية الألماني: العثور على طائرة مسيرة محملة بمتفجرات في مطار لايبتسيج يمثل سيناريو لهجوم هجين

د ب أ
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2026 - 4:11 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2026 - 4:11 ص

  وصف وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، حادث العثور على طائرة مسيرة محملة بمتفجرات في مطار لايبتسيج بأنه" سيناريو لهجوم هجين".

وقال دوبرينت، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، في المطار الواقع شرقي ألمانيا، "يجب أن نفترض أن هذا حادث أمني خطير للغاية".

وكان قد تم تعليق الرحلات الجوية مؤقتا خلال الليل في مطار لايبتسيج، عقب العثور على طائرة مسيرة تحمل عبوة ناسفة.

وقالت مصادر أمنية إنه تم العثور على الطائرة المسيرة بالقرب من طائرة نقل أوكرانية من طراز "أنتونوفإيه إن-124  كوندور".

وقام خبراء الشرطة بالتحفظ على الطائرة المسيرة، ثم فككوا العبوة الناسفة بعد فحصها باستخدام جهاز أشعة إكس.

وأوضح دوبريندت أن رصد الطائرات المسيرة ليس بالأمر الجديد، إلا أن ظهور طائرة مسيرة مزودة بمتفجرات بالقرب من أحد المطارات يمثل مستوى جديدا من التهديد.

وأكد دوبريندت أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد نوع المادة المتفجرة، وتصميم الطائرة المسيرة، ومصدرها، والجهة المسؤولة عن الحادث.


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