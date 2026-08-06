افتتاح مهرجان لوكارنو السينمائي بعرض عالمي أول وتكريم إيزابيلا روسيليني

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افتتحت مساء الأربعاء فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، بالعرض العالمي الأول للفيلم الدرامي الفرنسي-البلجيكي-السويدي "العيون الخضراء".

وحصلت الممثلة الإيطالية-الأمريكية إيزابيلا روسيليني على جائزة التميز تكريما لمسيرتها الفنية، خلال الحفل الذي أقيم في الهواء الطلق، وشكل ظهورها أول أبرز محطات المهرجان الذي تستمر فعالياته 11 يوما.

ويتنافس 17 فيلما على جائزة "الفهد الذهبي"، وهي أرفع جوائز المهرجان.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة أعمالا جديدة لمخرجين بارزين، من بينهم الكندي دينيس كوتيه، صاحب فيلم "ذلك النوع من الصيف"، والكوري الجنوبي هونج سانج سو، مخرج فيلم "احتياجات مسافر".

ومن بين الأعمال المشاركة أيضا الفيلم الألماني-الأوكراني المشترك "نادرا ما أستيقظ وأنا أحلم" للمخرجة إيزابيل شتيفر، وفيلم "أوبجيه أ" للمخرجة آن أورين.

كما يتنافس 15 فيلما آخر ضمن قسم "سينياستي ديل بريزينتي" المخصص للمخرجين الصاعدين.

وسيُعرض خلال المهرجان ما مجموعه 233 فيلما قصيرا وطويلا ووثائقيا وتجريبيا من مختلف أنحاء العالم، ضمن مسابقاته وأقسامه المتنوعة.

ومن المقرر أن تُمنح جائزة "الفهد الذهبي" وبقية جوائز المهرجان خلال حفل يقام في الهواء الطلق يوم 15 أغسطس .