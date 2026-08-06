تموين الإسكندرية ينفي وجود أزمة في الخبز المدعم ويضخ 105 آلاف رغيف إضافي

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود أزمة في توفير الخبز البلدي المدعم أو تكدسات أمام المخابز، مشددة على أن المنظومة تعمل بصورة منتظمة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وجاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته المديرية، اليوم الخميس، ردًا على بعض الشائعات المتداولة، أوضحت فيه أنها تتابع وترصد بشكل مستمر أي شكاوى أو معلومات متداولة تتعلق بالقطاع التمويني، وتحرص على توضيح الحقائق للرأي العام.

وأوضح جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن المديرية تابعت، منذ اليوم الأول لتطبيق منظومة الخصم المباشر، موقف المخابز على مدار الساعة، واتخذت إجراءات فورية لضمان عدم تأثر المواطنين بالخدمة.

وأشار إلى أنه تم توفير احتياجات المناطق التي تضم مخابز بلدية متوقفة مؤقتًا بسبب الإجراءات المتعلقة بالحسابات البنكية الناتجة عن تعدد الورثة، وذلك من خلال دعمها بكميات إضافية من الخبز البلدي المدعم.

وأضاف أن المديرية ضخت 105 آلاف رغيف بلدي مدعم في اليوم الأول لتطبيق المنظومة، مع استمرار ضخ نحو 70 ألف رغيف يوميًا بالمناطق الأعلى كثافة سكانية، بما أسهم في تغطية احتياجات المواطنين، بل واسترجاع كميات من الخبز غير المباعة نتيجة توافر المعروض.

وأكد أن الحملات الرقابية تنتشر منذ ساعات الفجر وحتى انتهاء صرف حصص المخابز، لمتابعة سير العمل، وإجراء التفتيش الفني على عمليات الإنتاج، والتأكد من انتظام صرف الخبز للمستحقين.

وشددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على استمرار المتابعة الميدانية اليومية؛ لضمان توفير الخبز البلدي المدعم، باعتباره حقًا أصيلًا لكل مواطن يحمل بطاقة تموينية، مؤكدة جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ.