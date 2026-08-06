مسلح يقتل مؤثرا مكسيكيا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال بث مباشر

قتل مسلح مؤثرا مكسيكيا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال بث مباشر في ولاية سينالوا المضطربة بشمال غرب المكسيك،حسبما أعلنت السلطات الأربعاء، في عملية قتل علنية تسلط الضوء على العنف المستمر الذي يستهدف شخصيات وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وقال مسؤولون إن المؤثر سيزر جاستيلوم قتل مساء الثلاثاء في كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا. وألمحت السلطات المكسيكية إلى أن مقتل الشاب مرتبط بعنف عصابات المخدرات، لكنها لم تحمل مجموعة بعينها المسؤولية.

ويظهر مقطع فيديو لحظة مقتل المؤثر، اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، حيث كان جاستيلوم يضحك مع رجلين آخرين في مكان انتظار سيارات تابع لمطعم كنتاكي فرايد تشيكن، عندما اقترب رجلان على متن دراجة نارية. ويظهر الفيديو أحدهما وهو يستل سلاحا ناريا ويطلق النار على جاستيلوم، ثم يفر المهاجمان من موقع الحادث.

وقال مجلس الأمن المكسيكي والمدعون المحليون إن التحقيق جار، ويبدو أن جاستيلوم نشر بعض الفيديوهات التي "ألمح فيها إلى فصيل من جماعة إجرامية".

وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم للصحفيين خلال مؤتمرها الصحفي الصباحي الأربعاء إنه "يجب القبض على الجناة".

وأضافت: "يجب أن نعرف سبب وقوع هذه الجريمة النكراء".

وكان لدى جاستيلوم أكثر من 650 ألف متابع على تيك توك، بالإضافة إلى متابعين آخرين على إنستجرام ومواقع تواصل اجتماعي أخرى، وكان ينشر بانتظام مقاطع فيديو كوميدية . وكان يشير في بعض الأحيان إلى نفسه في مقاطعه باسم "بيليكو"، وهو مصطلح يستخدم غالبا في الثقافات الفرعية في المكسيك للإشارة إلى الارتباط بثقافة العصابات.

يأتي هذا القتل في وقت تتعرض فيه الحكومة المكسيكية لضغوط متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد حملتها على عنف عصابات المخدرات.

ويعد مقتل جاستيلوم جزءا من اتجاه أوسع تنتهجه الجماعات الإجرامية لاستهداف المؤثرين، خاصة في ولايتي سينالوا وخاليسكو اللتين تهيمن عليهما الجريمة المنظمة.

وقال المحلل الأمني المكسيكي ديفيد سوسيدو إن المؤثرين يُقتلون أو يتعرضون للتهديد لأسباب متعددة، ففي بعض الحالات، قد تكون للمؤثرين المستهدفين صلات بأحد فصائل الجماعات الإجرامية في مناطق تشهد نزاعات، سواء عبر إنتاج محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح تلك الجماعات أو من خلال إقامة علاقات عاطفية مع أفراد ينتمون إلى عصابات المخدرات. وفي حالات أخرى، يقوم بعض المؤثرين بغسل الأموال لصالح تلك العصابات أو بنشر معلومات تؤدي دورا مشابها لدور الصحفي.

وأضاف سوسيدو: "تهتم عصابات المخدرات بفرض نفوذها والسيطرة على المناطق التي تنشط فيها". وأوضح أن هدفها هو تحويل المؤثرين إلى "قنوات لنشر الرسائل الإجرامية".