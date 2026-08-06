 ترامب: من الممكن أن تبدأ حياة الجحيم في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام - بوابة الشروق
الخميس 6 أغسطس 2026 6:53 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

ترامب: من الممكن أن تبدأ حياة الجحيم في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام

الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب
وكالات
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2026 - 6:43 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2026 - 6:43 ص

 صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن من الممكن أن تبدأ حياة الجحيم في الولايات المتحدة بعد ترشح الديمقراطيين لمناصب في الكونغرس، بسبب تعاطفهم مع الأيديولوجية الاشتراكية.
 
وقال ترامب في خطاب لأنصاره في لاس فيغاس: "في نهاية العام، لن يكون هناك سوى الموت والفقر والحياة في الجحيم والقذارة والجريمة والدمار والعار".

ووفقا له، فإن المرشحين الديمقراطيين الذين يقدمون وعودا مماثلة لأفكار الاشتراكية "هم أكبر تهديد للولايات المتحدة".

وأوضح ترامب أن "وعود الإسكان المجاني والإيجار ستتحول إلى الاستيلاء على الممتلكات الخاصة لصالح الدولة".

وختم قائلا: "سوف تفقدون منازلكم وشققكم، الشيوعيون سيأخذونها منا 100%".

 
ويذكر أن الكونغرس الجديد سيؤدي اليمين الدستورية في الولايات المتحدة في يناير 2027.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك