عبدالرحمن السيد يرد على هجوم ترامب: الرجل لا يستطيع التركيز

ردّ المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، عبدالرحمن السيد، على الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياه بمحاولة إثارة مشاعر العداء للمسلمين عبر التركيز على اسمه ومعتقداته الدينية، بدلًا من مناقشة القضايا التي يطرحها.

وقال السيد، في مقابلة مع الإعلامية كايتلان كولينز، عبر شاشة «CNN»: «ترامب يحاول التركيز على جوانب من اسمي ومعتقداتي الدينية لإثارة نوع من الإسلاموفوبيا، وهو أمر لا نريده جميعًا».

وأشار إلى أن ترامب «لا يستطيع التركيز»، منوهًا أن الرئيس الأمريكي ينشغل بمهاجمته بدلًا من معالجة القضايا الاقتصادية.

وأضاف: «أدعو الرئيس إلى التركيز على ما أطرحه، وهو الحد من نفوذ المال في السياسة، وزيادة دخل المواطنين، وإقرار نظام للرعاية الصحية الشاملة».

وأكد السيد، أن خطابه السياسي يقوم على احتضان جميع الأمريكيين بغض النظر عن دياناتهم، مشددًا على أن «الجميع يستحق الشعور بالأمان في هذا البلد، كما يستحق الشعور بالأمان داخل الحزب الديمقراطي».

وشن ترامب، الأربعاء، هجومًا حادًا على عبدالرحمن السيد، خلال خطاب ألقاه في مدينة لاس فيجاس، بعدما فاز المرشح الديمقراطي في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ بولاية ميشيجان.

واتهم ترامب السيد بـ«تبني الشيوعية» والسعي إلى «تدمير الحلم الأمريكي»، كما زعم أنه «يكره اليهود ويكره إسرائيل»، في إشارة إلى مواقفه المنتقدة لإسرائيل ولجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، دون أن يقدم أدلة أو تفاصيل تدعم تلك الاتهامات.