وفاة 3 أشخاص إثر حادث على طريق سريع بجنوب ألمانيا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم متأثرين بإصابات بالغة تعرضوا لها في حادث على أحد الطرق السريعة بالقرب من بلدة نيتندورف في دائرة ريجنسبورج بجنوب ألمانيا.

وأعلنت قيادة شرطة منطقة أوبربفالتس، أن سيارة الرجال الثلاثة انحرفت صباح اليوم الخميس إلى يمين الطريق، قبل أن تندفع إلى أحد خطوط السكك الحديدية.

ولم تصطدم السيارة بأي قطار، إلا أن ركابها تعرضوا لإصابات بالغة أودت بحياتهم في موقع الحادث، رغم محاولات فرق الإنقاذ إسعافهم.

كما تسبب الحادث في اضطرابات كبيرة في حركة المرور والقطارات.

وقال متحدث باسم قيادة شرطة منطقة أوبربفالتس، إن خط السكك الحديدية المزدحم بين ريجنسبورج ونورنبرج مغلق بالكامل حاليًا بسبب أعمال انتشال السيارة.

كما أغلقت السلطات الطريق السريع بالكامل في اتجاه نورنبرج عند موقع خط السكك الحديدية.

وقال المتحدث: "يشهد الطريق ازدحامًا يمتد لمسافات طويلة خلال ساعة الذروة، لذلك بدأنا تحويل حركة المرور عند مخرج زينتسينج"، موضحًا أن انتشال السيارة يتطلب جهودًا كبيرة، ومن المتوقع أن تستغرق العملية وقتًا طويلًا.

ووفقًا للمعلومات الأولية، انحرفت السيارة عن الطريق إلى اليمين نحو الساعة السابعة صباحًا، من دون تورط أي مركبة أخرى في الحادث.

ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث أو الكيفية التي انتهت بها السيارة على قضبان السكك الحديدية.

وذكرت الشرطة أن خبيرًا مختصًا في تحليل الحوادث في طريقه إلى موقع الحادث. ولم تتضح بعد أعمار الضحايا.