جيش الاحتلال يزعم العثور على آلاف البنى التحتية التي استخدمها حزب الله في جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، العثور على آلاف البنى التحتية التي استخدمها حزب الله في جنوب لبنان.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن البنى التحتية تشمل: مقرات قيادة، ومواقع مكوث، ومنصات إطلاق، ومواقع مراقبة، وبنى تحتية تحت الأرض، وكميات كبيرة من وسائل القتال.

وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي منذ مساء الأربعاء حتى صباح الخميس، مستهدفا بلدتي المنصوري ومجدل زون والأودية المجاورة، قبل أن يمتد، فجرا، إلى محيط بلدة حداثا، فيما أطلقت قواته نيران رشاشاتها باتجاه منطقة الحمرا الساحلية في بيوت السياد.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما، التي تبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.

وقبل استضافة روما الجولة الثانية، عُقدت خمس جولات سابقة في واشنطن، ضمن مسار ترعاه الولايات المتحدة.

ورغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، الذي بدأته في 2 مارس الماضي، وأسفر عن استشهاد 4 آلاف و333 شخصا، وإصابة 12 ألفا و250 آخرين.