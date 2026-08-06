الداخلية تضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بمبلغ 3 ملايين جنيه

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ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بمبالغ مالية وصلت ل3 ملايين جنيه خلال حملات شنتها مديريات الأمن على مدار الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

إذ أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (3 مليون جنيه)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.