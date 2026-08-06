المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: إسرائيل ارتكبت 4091 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 4091 انتهاكًا، أسفرت عن سقوط 1254 شهيدًا، وإصابة 4121 آخرين، واعتقال 159 مواطنًا، وذلك في خرقٍ متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الممتد لـ300 يوم.

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، أن هذه الانتهاكات تزامنت مع عرقلة مستمرة لدخول شاحنات المساعدات الغذائية والإنسانية، وفرض قيود مشددة على حركة سفر المواطنين من قطاع غزة وإليه.

وأشار إلى أن القطاع شهد دخول 63 ألفًا و94 شاحنة مساعدات، من أصل 180 ألف شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم، بنسبة التزام لم تتجاوز 35%.

وذكر أن الاحتلال سمح بسفر 10 آلاف و703 مسافرين فقط، من أصل 27 ألفًا و400 كان يفترض تمكينهم من السفر منذ أن تم الاتفاق على فتح معبر رفح البري، بنسبة التزام بلغت 39%.

وأدان المكتب - بأشد العبارات - سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة الشعب الفلسطيني، وسياسة القتل المستمرة بلا توقف.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مطالبًا الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، ووقف انتهاكاته المتواصلة.