رئيسة وزراء اليابان تتعهد بالحفاظ على المبادئ الثلاثة غير النووية

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي مجددا اليوم الخميس، على أن حكومتها "تلتزم بشدة كتوجه سياسي" بالمبادئ الثلاثة غير النووية المتمثلة في عدم حيازة أسلحة نووية وعدم انتاجها وعدم السماح بدخولها أراضي البلاد.

ورفضت تاكايشي في مؤتمر صحفي في مدينة هيروشيما بغرب البلاد، التعليق على إمكانية مراجعة المبادئ غير النووية فيما يتعلق بخطة الحكومة لتحديث وثائقها الوطنية الرئيسية الثلاث المتعلقة بالأمن القومي بحلول نهاية العام الجاري ، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.

وأضافت تاكايشي وهي أيضا رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم "نحن نمضي في مراجعة" بشأن التحديث، دون الخوض في التفاصيل.

وبدت تاكايشي خلال المؤتمر الصحفي حذرة بشأن مشاركة اليابان كمراقب في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الأسلحة النووية المقرر في نوفمبر.